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1 час назад

Grand Theft Auto V запустили на Game Boy 1989 года

Программист и инженер Себастьян Стаакс разработал для легендарной Game Boy специальный картридж с модулем Wi-Fi, позволяющий транслировать на устройство контент с PCЭто может быть что угодно — от видео до игр. И для привлечения внимания к ролику Стаакс показал, как чувствует себя Grand Theft Auto V на портативке 1989 года.

Grand Theft Auto V запустили на Game Boy 1989 года
Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Само собой, всё это можно рассматривать лишь как забавный эксперимент — низкое разрешение монохромного дисплея, скромная частота кадров и малое количество кнопок не позволят не то что пройти игру, а хоть сколько-нибудь насладиться геймплеем.

Возможно, если Стаакс заменит дисплей на современный аналог и разработает внешний контроллер или же интегрирует в корпус дополнительные кнопки — получится сильно лучше. Но вряд ли такой объем работы будет интересен разработчики.

К слову, в комментарии к посту в Twitter пришёл другой энтузиаст, похваставшийся аналогичным изобретением и показавший геймплей классического Doom.

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