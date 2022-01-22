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2 часа назад

СМИ: GeForce RTX 3050 не заинтересует майнеров

Видеокарта GeForce RTX 3050 не подойдет для майнинга Ethereum. Об этом сообщило издание VideoCardz, объяснив, что GPU поддерживает технологию Lite Hash Rate, которая в два раза снижает хэшрейт при добыче криптовалюты.

СМИ: GeForce RTX 3050 не заинтересует майнеров
Фото: GeForceGeForce

Авторы сайта посчитали, что майнерам невыгодно приобретать GeForce RTX 3050. Из-за особенности со снижением хэшрейта окупать устройство придется примерно 500 дней.

Ранее появились слухи, что NVIDIA приостановила производство RTX 3090 Ti из за проблем с BIOS и аппаратного брака. При этом неизвестно, как быстро они будут исправлены и насколько это задержит поступление видеокарт в продажу.

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