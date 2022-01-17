S.T.A.L.K.E.R 2 могут перенести ещё раз — на 2023 год

По данным источников YouTube-канала XGTV, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 может переехать ещё раз — уже на 2023 год.

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Игру перенесли с 28 апреля на 8 декабря 2022 года на прошлой неделе, поскольку авторам потребовалось больше времени на доработку шутера. Однако автор XGTV считает, что этим дело не ограничится.

Причинами подобного возможного решения назвали несколько пунктов: Из-за перехода игры на Unreal Engine 5 новые элементы и ассеты не были готовы, а старые просто «поломались».

Окончательная концепция игры была сформирована лишь в мае 2020 года — сборка игровых элементов началась только после этого.

В сентябре 2021 года команду GSC увеличили на 40 человек — большая часть из них новички или фрилансеры. Менеджмент студии знал о недавнем переносе ещё прошлой осенью, однако это скрывали от тех же фрилансеров. Студия считает всех новичков «расходным материалом» — их «выкидывают на мороз» после того, как те исполняют свои задачи.

Поэтому в GSC сейчас большая текучка кадров. Бывших сотрудников GSC, кстати, якобы забирает себе 4A Games (авторы Metro), в первую очередь речь идёт о тех, кому знаком Unreal Engine 5. Они помогают студии с новым проектом.