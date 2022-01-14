В Blizzard раскрыли киберспортивные планы по WoW на 2022 год

Киберспортивное подразделение Blizzard рассказало, чего ждать поклонникам киберспортивной сцены World of Warcraft в 2022 году, и анонсировало турниры с общим призовым фондом более 1,8 млн долларов.

Фото: Blizzard Blizzard

В WoW: Burning Crusade Classic состязания продолжатся в третьем сезоне Classic Arena Tournament. В PvP-боях «3 на 3» сойдутся лучшие игроки из Европы и Америки. Они поборются за призовой фонд в 100 тыс долларов. Сейчас проходит регистрация участников, которая завершится 9 февраля. К слову, игроки из Европы могут зарегистрироваться здесь.

В WoW: Shadowlands пройдёт третий сезон Mythic Dungeon International. Старт сражений запланирован на 30 марта. Регистрация на соревнование началась сегодня. По правилам турнира сначала 24 команды разыграют 30 тыс долларов в групповом этапе, после чего лучшие из них встретятся в основной стадии, где призовой фонд будет уже 300 тыс долларов.После международного финала в течение нескольких выходных пройдёт мини-сезон The Great Push. На нём разыграют порядка 210 тыс долларов. Подробности мини-сезона появятся позже.Также для World of Warcraft: Shadowlands запланировано продолжение Arena World Championship. Сезон для участников из Европы и Северной Америки начнётся 18 марта. Игроки уже могут зарегистрироваться.

Команды будут соревноваться в серии из четырёх открытых турниров. Восемь лучших пройдут в AWC Circuit с призовым фондом в 320 тыс долларов. Далее по четыре сильнейшие команды каждого региона примут участие в финальных играх с призовым фондом 300 тыс долларов.