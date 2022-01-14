В Blizzard раскрыли киберспортивные планы по WoW на 2022 год

Киберспортивное подразделение Blizzard рассказало, чего ждать поклонникам киберспортивной сцены World of Warcraft в 2022 году, и анонсировало турниры с общим призовым фондом более 1,8 млн долларов.
В WoW: Burning Crusade Classic состязания продолжатся в третьем сезоне Classic Arena Tournament. В PvP-боях «3 на 3» сойдутся лучшие игроки из Европы и Америки. Они поборются за призовой фонд в 100 тыс долларов. Сейчас проходит регистрация участников, которая завершится 9 февраля. К слову, игроки из Европы могут зарегистрироваться здесь.
В WoW: Shadowlands пройдёт третий сезон Mythic Dungeon International. Старт сражений запланирован на 30 марта. Регистрация на соревнование началась сегодня. По правилам турнира сначала 24 команды разыграют 30 тыс долларов в групповом этапе, после чего лучшие из них встретятся в основной стадии, где призовой фонд будет уже 300 тыс долларов.После международного финала в течение нескольких выходных пройдёт мини-сезон The Great Push. На нём разыграют порядка 210 тыс долларов. Подробности мини-сезона появятся позже.Также для World of Warcraft: Shadowlands запланировано продолжение Arena World Championship. Сезон для участников из Европы и Северной Америки начнётся 18 марта. Игроки уже могут зарегистрироваться.
Команды будут соревноваться в серии из четырёх открытых турниров. Восемь лучших пройдут в AWC Circuit с призовым фондом в 320 тыс долларов. Далее по четыре сильнейшие команды каждого региона примут участие в финальных играх с призовым фондом 300 тыс долларов.
После завершения третьего сезона киберспортивное подразделение сообщит расписание на оставшиеся месяцы этого года. Уже сейчас известно, что Blizzard попробует провести отдельные турниры, на которых будут опробованы новые форматы PvP-соревнований.