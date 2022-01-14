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50 минут назад

DNS сообщили о скором старте новой волны продаж PS5

Сеть DNS сообщила о скором старте новой волны продаж PS5 — подробную информацию пообещали огласить в начале следующей недели (17 января). Тогда раскроют не только время начала продаж, но и списки товаров.

Стало известно о скором старте новой волны продаж PS5
Фото: GamesRadarGamesRadar

Консоли будут представлены только в бандлах, куда входят игры или аксессуары. При этом продажи пройдут в формате «карусели» заказов. Кроме того, представители сети добавили, что повышения цен по отношению к зимним распродажам не ожидается. Последняя волна продаж консолей через DNS в прошлом году стартовала 30 декабря.

В комментариях к актуальной новости, кстати, пользователи жалуются, что им уже который раз не удаётся приобрести консоли из-за перекупщиков.

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