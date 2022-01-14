Стало известно о скором старте новой волны продаж PS5

Сеть DNS сообщила о скором старте новой волны продаж PS5 — подробную информацию пообещали огласить в начале следующей недели (17 января). Тогда раскроют не только время начала продаж, но и списки товаров.

Фото: GamesRadar GamesRadar

Консоли будут представлены только в бандлах, куда входят игры или аксессуары. При этом продажи пройдут в формате «карусели» заказов. Кроме того, представители сети добавили, что повышения цен по отношению к зимним распродажам не ожидается. Последняя волна продаж консолей через DNS в прошлом году стартовала 30 декабря.