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1 час назад

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl перенесли на 8 декабря 2022 года

Разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl GSC Game World официально сообщил о переносе игры на 8 декабря 2022 года. Предыдущая дата выхода была назначена на 28 апреля.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl перенесли
Фото: СкриншотСкриншот

Студия в обращении написала, что берет дополнительные семь месяцев, чтобы сделать из игры то, что задумано, и довести ее до нужного состояния. Также отмечается, что S.T.A.L.K.E.R. 2 – это самый большой проект студии, и разрабатывать его будут столько, сколько нужно.

«Решение было непростым, но мы очень хотим подарить вам игру, которая будет соответствовать ожиданиям», - сказано в сообщении.

Также GSC Game World пообещала, что этот год будет важным и интересным.

Примечательно, что перенос игры несколько дней назад анонсировал украинский блогер OLDboi. Он говорил, что игра выйдет осенью. Вслед за этим комьюнити-менеджер студии HappyCulkin призвал не верить слухам, и пообещал, что игра выйдет в срок – то есть в апреле.

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