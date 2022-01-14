Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl перенесли

Разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl GSC Game World официально сообщил о переносе игры на 8 декабря 2022 года. Предыдущая дата выхода была назначена на 28 апреля.

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Студия в обращении написала, что берет дополнительные семь месяцев, чтобы сделать из игры то, что задумано, и довести ее до нужного состояния. Также отмечается, что S.T.A.L.K.E.R. 2 – это самый большой проект студии, и разрабатывать его будут столько, сколько нужно.

«Решение было непростым, но мы очень хотим подарить вам игру, которая будет соответствовать ожиданиям», - сказано в сообщении.

Также GSC Game World пообещала, что этот год будет важным и интересным.