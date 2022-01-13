Анонсирована новая игра по «Аватару» — MMORPG про борьбу с кланами На'ви

Disney и Tencent анонсировали MMORPG Avatar: Reckoning, события которой будут происходить во вселенной кинофраншизы «Аватар». Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 4 и будет доступна на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Точная дата выхода тайтла не уточняется.

Avatar: Reckoning — ролевая игра, в которой пользователи смогут исследовать «ранее невиданные» части Пандоры. Согласно анонсу, геймерам предстоит столкнуться с кланами представителей расы На'ви, отрядами землян, а также «впечатляющими» инопланетными созданиями. Тайтл предложит три режима игры — одиночный, кооперативный и PvP.