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31 минуту назад

Анонсирована новая игра по «Аватару» — MMORPG про борьбу с кланами На'ви

Disney и Tencent анонсировали MMORPG Avatar: Reckoning, события которой будут происходить во вселенной кинофраншизы «Аватар». Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 4 и будет доступна на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Точная дата выхода тайтла не уточняется.

Анонсирована новая игра по «Аватару» — MMORPG про борьбу с кланами На'ви
Фото: CyberSport.ruCyberSport.ru

Avatar: Reckoning — ролевая игра, в которой пользователи смогут исследовать «ранее невиданные» части Пандоры. Согласно анонсу, геймерам предстоит столкнуться с кланами представителей расы На'ви, отрядами землян, а также «впечатляющими» инопланетными созданиями. Тайтл предложит три режима игры — одиночный, кооперативный и PvP.

Релиз Avatar: Reckoning состоится в конце 2022 года. Ранее Disney анонсировала другую игру во вселенной «Аватара» — Avatar: Frontiers, которая будет шутером от первого лица для ПК и консолей нового поколения. Кроме того, 16 декабря состоится мировая премьера фильма «Аватар 2» — продолжения оригинальной картины Джеймса Кэмерона.

Игры,Джеймс Кэмерон,Walt Disney,
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