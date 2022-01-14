Авторы Dying Light 2 показали геймплейный трейлер игры

Создатели зомби-экшена Dying Light 2 представили геймплейный трейлер игры. Ролик был продемонстрирован во время шестого эпизода шоу Dying 2 Know на YouTube.
Новый трейлер знакомит зрителей с локациями и персонажами игры. При этом в видео показывают сражения как с различными видами зомби, так и с другими людьми. В сюжетном ролике, представленном в рамках The Game Awards 2021, авторы также показали нескольких выживших, которые вынужденно сражаются друг с другом за ресурсы.
Релиз Dying Light 2 запланирован на 4 февраля 2022 года. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S, а также на Nintendo Switch. По словам представителей Techland, прохождение основного сюжета тайтла займет около 20 часов. Желающим завершить все дополнительные квесты, пройти все варианты диалогов и концовок, а также собрать все предметы, потребуется около 500 часов.