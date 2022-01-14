Авторы Dying Light 2 показали геймплейный трейлер игры

Создатели зомби-экшена Dying Light 2 представили геймплейный трейлер игры. Ролик был продемонстрирован во время шестого эпизода шоу Dying 2 Know на YouTube.

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Новый трейлер знакомит зрителей с локациями и персонажами игры. При этом в видео показывают сражения как с различными видами зомби, так и с другими людьми. В сюжетном ролике, представленном в рамках The Game Awards 2021, авторы также показали нескольких выживших, которые вынужденно сражаются друг с другом за ресурсы.