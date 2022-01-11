В новом трейлере Rainbow Six Extraction показал оперативника Fuze

Ключевая деталь оперативника в том, что он может адаптироваться к ситуации и избежать атаки врагов. Или же, наоборот, Fuze может застать их врасплох. В его снаряжении есть кластерные заряды, которые устанавливаются на твёрдую поверхность, а потом разлетаются и взрываются.