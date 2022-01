В новом трейлере Rainbow Six Extraction показал оперативника Fuze

Ubisoft опубликовала свежий трейлер Rainbow Six Extraction, посвящённый оперативнику под прозвищем Fuze. В ролике показаны его особенности и умения.

C релизом в шутере будет 18 оперативников, 12 карт, 25 устройств, 13 типов противников, сюжетные задания и многое другое. Rainbow Six Extraction выйдет 20 января 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.