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1 час назад

Для Cities: Skylines анонсировано платное дополнение Airports

Разработчики градостроительного симулятора Cities: Skylines анонсировали платное дополнение Airports, которое позволит проектировать аэропорты, включая выходы на посадку и залы ожидания.

Для Cities: Skylines анонсировано платное дополнение Airports
Фото: СкриншотСкриншот

Вместе с тем будут выпущены два набора, включающие в себя пользовательский контент — Content Creator Pack: Vehicles Of The World и Content Creator Map Pack.

Первый добавит в игру 21 транспортное средство со всего мира, включая полицейский суперкар, а второе — 8 новых видов ландшафта.

А для того, чтобы возводить объекты было ещё веселее, Cities: Skylines получит ещё и две радиостанции: одну с расслабляющей музыкой, другая — с энергичным джазом.

Вышеописанный контент выйдет 25 января на PC, PS4 и Xbox One.

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