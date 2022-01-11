Для Cities: Skylines анонсировано платное дополнение Airports

Разработчики градостроительного симулятора Cities: Skylines анонсировали платное дополнение Airports, которое позволит проектировать аэропорты, включая выходы на посадку и залы ожидания.

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Вместе с тем будут выпущены два набора, включающие в себя пользовательский контент — Content Creator Pack: Vehicles Of The World и Content Creator Map Pack.

Первый добавит в игру 21 транспортное средство со всего мира, включая полицейский суперкар, а второе — 8 новых видов ландшафта.

А для того, чтобы возводить объекты было ещё веселее, Cities: Skylines получит ещё и две радиостанции: одну с расслабляющей музыкой, другая — с энергичным джазом.