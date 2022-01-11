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2 часа назад

В сеть утёк ранний билд Horizon Forbidden West

Судя по всему, хакеры получили доступ к раннему билду Horizon Forbidden West — в сети уже очутились скриншоты из игры.Похоже, что речь идёт о PS4-версии эксклюзива PlayStation — у неё отсутствуют отдельные элементы, однако основной контент, который появится и в финальной игре, представлен в билде полностью.

В сеть утек ранний билд Horizon Forbidden West
Фото: СкриншотСкриншот

Портал VGC подтвердил подлинность утечки, а скриншоты начали удалять по требованию правообладателя, однако было уже поздно — они разошлись по сети. Сильных спойлеров на них нет, причём сами скриншоты, похоже, взяли из русской версии проекта.

Сами файлы игры пока что не появились на тематических сайтах, однако в будущем это вполне может произойти. Ситуация несколько напоминает скандал с The Last of Us: Part II, когда в сети до релиза очутились некоторые сцены и крупные спойлеры из игры.

Официальный релиз Horizon Forbidden West намечен на 18 февраля для PS4 и PS5.

Скриншот
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