Издатель PUBG купит дочерний бренд Xiaomi

Tencent Group находится в процессе приобретения бренда Black Shark, под которым Xiaomi выпускает игровые смартфоны и аксессуары для мобильных геймеров. Считается, что такой шаг обусловлен желанием Tencent занять место на рынке метавселенных.

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Новость поступила от 36Kr и нескольких независимых источников, которые заявили, что Tencent Group, компания, которая издает множество игр на территории Китая, в том числе и PUBG, намерена приобрести производителя игровых смартфонов. Сообщается, что бренд Black Shark, скорее всего, будет расширен после завершения сделки.

Как сообщается, процесс диверсификации будет включать в себя технологии и устройства на основе виртуальной реальности. Таким образом, программное обеспечение для VR будет предоставляться Tencent, а Black Shark будет производить аппаратное обеспечение. На данный момент Xiaomi является мажоритарным акционером, владеющим 46,4 процентами акций Black Shark. К сожалению, на данный момент Tencent еще не дал официального комментария по поводу этой новости.

Поскольку технологические компании движутся в направлении AR и VR, особенно после появления Metaverse, которую анонсировал Meta (в прошлом – Facebook Inc.), это был лишь вопрос времени, когда китайская компания также сделает свой шаг. Еще в третьем квартале 2021 года бренд даже подал заявку на ряд торговых марок для технологий Metaverse.