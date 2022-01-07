Riot показала Зери из League of Legends во всей красе

Ходячая батарейка (пассивное умение) Зери ускоряется, когда получает щит. Нанося урон врагу со щитом, она поглощает его энергию и забирает щит себе.Стрельба очередью [Q]Пассивно: автоатаки Зери наносят магический урон, масштабируются от силы умений и считаются умениями. Передвигаясь и применяя Стрельбу очередью, Зери заряжает энергией свой электроранец. Когда уровень заряда достигает максимума, ее следующая автоатака замедляет цель и наносит дополнительный урон.Активно: Зери выпускает очередь из 7 снарядов, которые наносят урон первому пораженному врагу.Стрельба очередью масштабируется от силы атаки и считается автоатакой, а первый выстрел накладывает эффекты при попадании. Перезарядка умения соответствует таймеру автоатаки Зери.Импульсный разряд [W] — Зери выпускает заряд электричества, который замедляет первого пораженного врага и наносит ему урон. Если заряд попадает в стену, из этого места исходит дальнобойный лазерный луч.Шальная искра [E] — Зери совершает рывок на небольшое расстояние и усиливает 3 следующих применения Стрельбы очередью, из-за чего снаряды проходят сквозь врагов. Если во время рывка Зери сталкивается с элементом ландшафта, она перепрыгивает или облетает его — в зависимости от угла. Поражая чемпионов автоатаками и умениями, она сокращает перезарядку Шальной искры.Короткое замыкание [R] — Зери выбрасывает энергию, нанося урон врагам поблизости, а также ненадолго перегружая себя. Во время перегрузки урон, скорость атаки и скорость передвижения Зери увеличены. Атакуя вражеских чемпионов, она обновляет время действия эффекта и снова увеличивает скорость передвижения. Пока действует умение, весь урон Стрельбы очередью концентрируется в трех снарядах, а при попадании по врагу появляется цепная молния, которая поражает дополнительные цели.