Опубликованы первые скриншоты мобильной MMORPG TRAHA Infinity

Мобильная MMORPG Traha так и не вышла за пределами Южной Кореи, но студия Moai Game уже разрабатывает новую часть. Разработчики опубликовали первые скриншоты TRAHA Infinity, анонсированной в прошлом месяце.

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Изображения позволят оценить графику на Unreal Engine 4 и понять, как будет выглядеть игра. Оригинальный проект, несмотря на вторичный геймплей, уже тогда выглядел неплохо на мобильных устройствах, и вряд ли с новинкой дела будут обстоять хуже. Ранее авторы пообещали красивую графику и отличные анимации.

Скриншот

TRAHA Infinity является приквелом к оригинальной игре, действия которой разворачиваются за 200 лет до начала основных событий. Релиз в Южной Корее ожидается в первой половине 2022 года, а про глобальную версию пока ничего не известно.