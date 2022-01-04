Стала известна дата появления Mass Effect Legendary Edition в EA Play

Сервис EA Play пополнится Mass Effect Legendary Edition уже 6 января. Об этом EA сообщила в своем блоге.
Игра будет доступна на всех платформах, поддерживающих EA Play. Стоимость подписки составляет ₽299 в месяц за базовую версию и ₽999 за EA Play Pro, полная версия тайтла будет доступна только по расширенной подписке. Mass Effect Legendary Edition — сборник ремастеров первых трех игр серии, в который помимо базовых версий вошли почти все дополнения. Оценки на Metacritic положительные: пользователи ПК поставили сборнику Legendary Edition 7,2 балла из 10, а версии для PlayStation 4 и Xbox One — оценки 7,7/10 и 7,4/10 соответственно.
Релиз Mass Effect Legendary Edition состоялся 14 мая на ПК, PlayStation 4 и 5, а также на Xbox One и Series S/X. Вскоре после выхода сборник установил новый рекорд серии по пиковому онлайну в Steam.