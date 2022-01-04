Стала известна дата появления Mass Effect Legendary Edition в EA Play

Игра будет доступна на всех платформах, поддерживающих EA Play. Стоимость подписки составляет ₽299 в месяц за базовую версию и ₽999 за EA Play Pro, полная версия тайтла будет доступна только по расширенной подписке. Mass Effect Legendary Edition — сборник ремастеров первых трех игр серии, в который помимо базовых версий вошли почти все дополнения. Оценки на Metacritic положительные: пользователи ПК поставили сборнику Legendary Edition 7,2 балла из 10, а версии для PlayStation 4 и Xbox One — оценки 7,7/10 и 7,4/10 соответственно.