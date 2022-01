Названы 12 самых ожидаемых игр 2022 года

Elden Ring Платформы: ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series SДата релиза: 25 февраля 2022 года Долгожданный новый проект от From Software, кузнецов собственного жанра Souls-игр. Если кратко – это довольно требовательные к умениям игрока проекты с мрачной атмосферой. Однако поклонников у жанра хватает. Игры умеют вознаграждать игрока за совершенное овладение техниками и завлекают его необычными противниками. Elden Ring уже пару раз откладывали, в настоящее время проект собираются выпустить 25 февраля, и, судя по всему, новых переносов не намечается. Для еще большего медийного внимания к проекту даже вне игровой индустрии привлекли писателя, автора "Песни Льда и Пламени" Джорджа Мартина. Он выступил одним из сценаристов, а также консультантом. От игры стоит ждать интересного лора, серьезных противостояний и куда больше элементов ролевых игр (RPG), чем в последних Souls-проектах. Elden Ring выглядит так, будто студия решила отказаться от условностей Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice, чтобы вернуться к истинной формуле Souls. Пользовательский интерфейс практически неотличим от третьей части. S.T.A.L.K.E.R. 2 Платформы: ПК, Xbox Series X, Xbox Series SДата релиза: 28 апреля 2022 года Серия S.T.A.L.K.E.R. крайне популярна в России и странах СНГ. Но феномен первой части был еще и в том, что она понравилась и западной аудитории, поэтому удивительно, что продолжения пришлось ждать столь долго. Однако годы ожидания уже практически позади – вторая часть выходит (вероятно) 28 апреля. Проект выйдет на ПК, что совершенно ожидаемо. А вот из менее ожидаемого - шутер появится на Xbox Series, но не на PS5. По крайней мере, в первые три месяца после релиза. Со второй частью разработчики вряд ли пойдут на серьезные риски, поэтому стараются должным образом сохранить все то, что сделало оригинал хитом среди игроков. Многие из них ожидают шедевр. В парадигме S.T.A.L.K.E.R. это значит все такие же увлекательные бои в зоне отчуждения, а также уже знакомые старые и не менее ужасные новые мутанты. И конечно, не стоит обходить стороной саму локацию Чернобыля - ее определенно постараются сохранить в таком же виде, чтобы передать ту самую атмосферу оригинала. Чики-брики, как говорится, и в дамки. God of War: Ragnarok Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5Дата релиза: 2022 год Вероятно, главный игровой козырь Sony на 2022 год. Возвращение Кратоса в мир слешеров оказалось триумфальным, несмотря на смену мифологии, кардинальные перемены в геймплее и появление сына. Теперь Призрак Спарты уже слабо воспринимается без фирменного топора, возвращающегося в его ладонь аки молот Тора. В 2018 году God of War (неофициально четвертая основная часть) снискала любовь поклонников серии и многочисленные награды "Игра года". В новой части события продолжатся, только теперь уже и сын Кратоса Атрей станет старше, и внимание к самому спартанцу куда выше. Плюс он натворил таких дел в финале прошлой игры, что теперь весь Асгард подумывает о том, а не избавиться ли от чужеземца раз и навсегда. В дебютном трейлере разработчики не стали играть в интригу и тут же выложили на суд игровой общественности кучу секретов. Например, что местный бог войны таки жив, а не убит Одином, главным скандинавским богом. Или что Тор выглядит вовсе не так, как его запомнили поклонники фильмов киновселенной Marvel. У проекта пока так и нет точной даты выхода, лишь расплывчатый 2022 год. Но для Sony игра определенно имеет важнейшее значение, поэтому стоит ожидать выхода игры примерно в апреле-мае следующего года. Stray Платформы: ПК, PlayStation 4, PlayStation 5Дата релиза: первый квартал 2022 года Играть за кота может быть увлекательно? Разработчики из BlueTwelve Studio создают проект, который пока уверенно отвечает "да" на этот вопрос. Это квест, в котором главную роль играет бродячий питомец. Он попадает в населенный роботами мир и должен найти способ вернуться к своей семье. Игру планировали выпустить на ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5 еще осенью 2021 года, но в итоге запуск был перенесен на 2022 год. Пока что точная дата не объявлена, но вероятно релиз произойдет в первой половине 2022-го. Судя по геймплейным кадрам, Stray - приключенческая игра от третьего лица. Подобный формат одиночных игр крайне по душе Sony, разве что главный герой в этот раз не человек. Внутри проекта все, как и в любой уважаемой адвенчуре: иногда нужно будет решать головоломки, а также перебираться по платформам. У кота будет и союзник в лице дрона, и особые враги. Dying Light 2 Платформы: ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo SwitchДата релиза: 4 февраля 2022 года Dying Light 2 уже третий год как - крайне ожидаемый проект для всех поклонников первой части. Оригинал заинтересовал игроков паркуром от первого лица в мире постапокалипсиса с участием зомби. Выживание строилось на рукопашных битвах. При этом в игре действовали циклы дня и ночи, в каждый из которых мир менялся. В сиквеле сохранится открытый мир оригинала, только теперь в нем есть особый визуальный стиль. Действие проекта происходит через 20 лет после апокалипсиса. Человечество вернулось в осовремененный средневековый город, который игроки будут подробно изучать, карабкаясь по его стенам и крышам. Внешний вид локации и полное отсутствие технологий наводит на мысли о том, что главной темой игры станет сюжет о "современных темных веках" в истории человечества. Релиз первоначально был запланирован еще в 2020 году, затем последовал перенос, потом еще один. Теперь ожидается, что игра таки выйдет 4 февраля 2022-го. Horizon: Forbidden West Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5Дата релиза: 18 февраля 2022 года Разработчики из Guerrilla дозированно радуют поклонников Horizon контентом из сиквела. Forbidden West, так же известная как Запретный Запад в локализованной версии, это продолжение приключений Элой, охотницы на роботов, похожих на живых существ. Она уже раскрыла секреты родного мира и тайну своего происхождения, а теперь отправилась в другие дальние земли. На западном побережье, которое вероятно будет основано на ландшафтах западной части Соединенных Штатов, Элой встречает новых механических монстров. С ними будет посложнее, но и их она наверняка сможет приручить. Теперь, правда, они обитают и под водой. Геймплеем игры все так же остается выполнение заданий, поиски предметов и битвы с машинами. Их выслеживание и охота стали визитной карточкой проекта. Sifu Платформы: ПК, PlayStation 4, PlayStation 5Дата релиза: 22 февраля 2022 года "Сифу" - это китайское уважительное обращение, как "сэнсэй" в японском языке. Отличное название для игры в жанре beat-'em-up, где игрок будет сражаться в рукопашной битве с разными соперниками. Несмотря на всю уважительность названия, к противникам можно быть крайне жестоким и пускать в ход подручные предметы, например, ножи. В Sifu для достижения мастерства в боях потребуется быть внимательным и продумывать свои действия. Разные локации и саундтрек будут помогать не заскучать игрокам в постоянных драках. Например, конфликты происходят в аллее за ночным клубом или в освещенном неоновым светом коридоре. А затем переместятся в секретный бойцовский клуб, в котором тоже наверняка было первое правило. И кто-то из противников главного героя его нарушил. Он, к слову, судя по геймплейным трейлерам, само спокойствие, как и подобает мастеру. Forspoken Платформы: ПК, PlayStation 5Дата релиза: 25 мая 2022 года Жительница Нью-Йорка Фрей Холланд попадает из современного мира в фэнтези с магией. В этом мире правят женщины-матриархи, но эпоха у вымышленной цивилизации не самая приятная - жизнь там постепенно умирает. Оказывается, что и Фрей владеет могущественной магией, а мы, играя за нее, пытаемся вернуться в родной мир. У Холланд также появляется говорящий напарник - разумный браслет, который будет поддерживать с ней беседы на протяжении всей игры. RPG с открытым миром и главным героем-попаданцем приглянулась некоторым игрокам еще с самого анонса на мероприятии PlayStation. Пока игру демонстрировали лишь в роликах. По отзывам журналистов, открытый мир игры производит неоднозначное впечатление, так как выглядит довольно пустынным. В нем будет всего один полноценный город, остальные уже разрушены и игроки смогут прогуляться лишь по их руинам. Сражения смотрятся эффектно, и это было заметно еще в дебютном трейлере. Однако пока нет уверенности, что через несколько часов они не станут однообразными. Starfield Платформы: ПК, Xbox Series X, Xbox Series SДата релиза: 11 ноября 2022 года Starfield пока все еще остается загадочной игрой, несмотря на точную дату релиза и поддержку Microsoft. Космическую The Elder Scrolls от Bethesda представили трейлером, только в нем не было и намека на геймплей. Игрокам лишь показали астронавта, который взбирается на свой корабль и отправляется в полет. Руководителем проекта выступил Тодд Говард, известный своей суперспособностью продать Skyrim на всех мыслимых игровых платформах. В игре обещают расширенный редактор персонажей, который будет круче, чем в TES: Oblivion или TES: Skyrim. В космической RPG будет вид и от первого, и от третьего лица. Действие сюжета проходит в 2330 году в системах, расположенных в Млечном Пути. Но только событиями игры история не ограничится. Например, за 20 лет до начала Starfield между собой воевали Объединенные Колонии и Содружество Свободных Звезд. Открытый мир в игре будет ближе к ролевым играм Bethesda, нежели к No Man's Sky, уверяют авторы. Герой будет членом организации исследователей космоса под названием Созвездие. Разработчики обещают в игре около 150 тыс. строк диалогов - в три раза больше, чем в Skyrim. Bayonetta 3 Платформы: Nintendo SwitchДата релиза: 2022 год Спустя почти четыре года после анонса студия Platinum Games представила полноценный трейлер слэшера Bayonetta 3. Было это в сентябре, и с тех пор есть высокий шанс увидеть игру уже в 2022 году. Похоже, что даже в дебютном трейлере не была показана главная героиня первых двух частей, ведьма Сереза, также известная как Байонетта. Главная теория - на самом деле действие третьей части разворачивается в альтернативном таймлайне. Вероятно, в этот раз главным героем будет подросшая версия альтернативной Серезы из оригинальной Bayonetta. Догадку подкрепляет то, что героиню озвучивает не актриса Хеллена Тэйлор, голос Байонетты. Правда Тэйлор и не говорит прямо о своем отсутствии в игре, так что ее возвращение по ходу сюжета не стоит сбрасывать со счетов. Эксклюзив Nintendo Switch и один из самых необычных слэшеров японской игровой индустрии определенно пока дает игрокам больше вопросов, чем ответов. Но судя по геймплею Platinum Games совершенно не собирается расслабляться. Это все те же яркие и сочные битвы с демонами и необычные способности Байонетты в мире, похожем на современный. Ghostwire: Tokyo Платформы: ПК, PlayStation 5Дата релиза: 2022 год Разработчики из Tango Gameworks тоже все никак не выстрадают свой экшн - Ghostwire: Tokyo, планировавшийся к выпуску в прошлом году. Возможность исследовать паранормальный Токио с гуляющими по мегаполису призраками заинтриговала немалое число поклонников хорроров. Судя по последнему трейлеру, Ghostwire: Tokyo будет экшном от первого лица с элементами хоррора от авторов The Evil Within. Вокруг только паранормальные сущности, бороться с которыми придется в рукопашных сражениях. Боевые приемы проводятся с помощью различных жестов руками. В ролике проглядывается фирменная любовь японских хорроров к особым элементам ужаса. У главного героя изменяется лицо, а в самом центре столицы Японии появляется призрачная женщина с гигантскими ножницами (привет, Resident Evil 8) и девушки в костюмах школьниц без головы (привет, Silent Hill). Также на огромном телеэкране знаменитого перекрестка в токийском районе Шибуя с героем общается фигура в маске. Он издевается над персонажем (привет, The Evil Within) и похоже знаком с возлюбленной или сестрой протагониста. Hogwarts Legacy Платформы: ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series SДата релиза: 2022 год Еще один проект, который планировали выпустить еще в прошлом году. Однако издатель Warner Bros. и разработчик Avalanche Software объявили о вынужденном переносе - на 2022-ой, без точной даты. События Hogwarts Legacy разворачиваются на территории всем знакомой школы чародейства и волшебства Хогвартс, только в XIX веке. Игрокам достанется роль студента, который обладает даром к древней магии. Но и у этого способного персонажа есть свои секреты, которые будут раскрыты по ходу сюжета. На месте стандартные развлечения для всех поклонников Поттерианы: изучение заклинаний, зельеварение, приручение магических существ и исследование открытого мира, в котором будет деревня Хогсмид и Запретный лес. Создательница Гарри Поттера, писательница Джоан Роулинг в разработке не участвует. По слухам, из-за ее высказываний о мужском и женском поле при обсуждении трансгендеров издатель крайне аккуратно раскручивает игру, опасаясь медийных скандалов. Недавно на Роулинг снова обратили внимание - из-за анонса спецэпизода по вселенной для HBO Max, в котором ее тоже не будет. И якобы поэтому новый трейлер Hogwarts Legacy так и не показали на The Game Awards 2021 в ночь на 10 декабря, как планировали.