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52 минуты назад

В Black Desert появилась PvP-зона «Валенсия» и стартовала «Зимняя рыбалка на льду»

Pearl Abyss подготовила на Новый год подарок для игроков русскоязычных серверов Black Desert. Авторы добавили в MMORPG новую PvP-зону «Валенсия» на Арене крови. В этой локации искатели приключений 50-го уровня и выше получат возможность сражаться с врагами по-новому.

В Black Desert появилась PvP-зона «Валенсия»
Фото: СкриншотСкриншот

В Валенсии геймеры смогут зарабатывать очки не за победу над противниками, а за захват территорий. При этом игрокам придётся не только искать верное тактическое решение захвата, но и оборонять уже отвоёванное пространство.

До 12 января поклонники Black Desert могут получить Красный сундук славы в дополнение к Печатям арены. Обе награды легко обмениваются на внутриигровые предметы. Больше особых наград получат те, кто выйдет на Арену три раза и более.

Кроме того, сегодня на русскоязычных серверах Black Desert стартовало событие «Зимняя рыбалка на льду». Игроки, отправившиеся порыбачить на Тихий ручей до 12 января, получат особые удочки у Крио или Эвелин.

Также эти персонажи будут выдавать и задания, в награду за выполнение которых достанется пушистая альпака. Как раз она пользовалась популярностью во время последнего «КальфеONского приёма».

Напомним, ранее разработчики открыли зимние сезонные серверы для СНГ-региона и переработали 17 классов из 23, улучшив их начальный внешний вид и изменив некоторые способности и урон. В честь проделанной работы авторы Black Desert сделали передачу предметов «бюджетной» — до 19 января на это действие тратится всего одна единица Нестабильного топлива Марни.

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