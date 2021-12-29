В России вырос спрос на услуги тренеров по киберспорту

Россияне стали чаще интересоваться услугами тренеров по киберспортивным дисциплинам. Спрос на специалистов в этой сфере увеличился на 219% в 2021 году. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи».

Фото: Федерация компьютерного спорта России Федерация компьютерного спорта России

О росте спроса на услуги тренеров по киберспорту также сообщали аналитики сервиса «Объявления ВКонтакте». По их информации, в период с 11 по 17 октября пользователи стали чаще интересоваться тренировками по Dota 2. В этот период проходил заключительный этап чемпионата мира по MOBA от Valve — The International 10 (2021).