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2 часа назад

Игрок Animal Crossing создал город, вдохновлённый Новиградом из «Ведьмака 3»

Поклонник Animal Crossing: New Horizons создал город, вдохновлённый Новиградом из «Ведьмака 3: Дикая охота» — результат он продемонстрировал в коротком видео. Энтузиаст попытался воссоздать атмосферу Новиграда, украсив свой остров каменными дорожками, уютными домами, торговыми палатками и различными декорациями, в том числе факелами и кострами. Сам игрок провёл небольшой экскурс по городу в стильном облачении Трисс Меригольд. Игроки Animal Crossing довольно часто создают локации в игре из популярных игр, фильмов и книг. Одним из самых популярных источников вдохновения можно назвать The Legend of Zelda.

Игрок Animal Crossing создал город, вдохновлённый Новиградом из «Ведьмака 3»
Фото: Игромания.руИгромания.ру
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