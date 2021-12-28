В Fortnite может появиться Палач Рока из Doom

Разработчики Fortnite не устают от всевозможных коллабораций: в этом декабре геймерам стали доступны облики Человека-паука и Эмджей, Маркуса Феникса и Кейт Диаз из Gears, а также Бобы Фетта. При этом, видимо, в королевской битве могут появиться и персонажи игр Bethesda.

Фото: Скриншот Скриншот

Соответствующим слухом поделился сооснователь XboxEra Ник Бейкер. В свежем подкасте он упомянул, что Bethesda может предложить персонажей в том числе из The Elder Scrolls, Wolfenstein и Fallout.

При этом Бейкер сообщил, что одним из новых персонажей в королевской битве может стать главный герой Doom. Правда, соучредитель XboxEra не знает, когда Палача Рока добавят в Fortnite. Так что нет никаких гарантий его появления в следующем сезоне.

Пока о персонажах Bethesda можно лишь мечтать. А вот Снежный спецназ доктор Слоун в январском наборе станет реальностью 1 января 2022 примерно в 3:00 МСК. Геймеры также смогут получить украшение на спину «Снежный чемодан», кирку «Ловкое лезвие» и обёртку «Снежный спецназ».