В Fortnite вернули сразу 16 персонажей

Ночью, 28 декабря, в Fortnite неожиданно вернулись полтора десятка персонажей Marvel. Среди них оказались как герои кинематографической вселенной, так и персонажи комиксов вроде Серебряного Сёрфера и Кейбла. При этом добавили не всех: Железного человека и Тора из боевого пропуска в списке нет.

Список персонажей Marvel в Fortnite

Кейбл

Человек-муравей

Блейд

Домино

Веном (из комиксов)

Веном (из фильма Sony)

Серебряный Сёрфер

Звёздный Лорд

Шан-Чи

Чёрная вдова

Сорвиголова

Гамора

Призрачный гонщик

Танос

Капитан Америка

Ник Фьюри

Тёмный Феникс

Многие персонажи доступны со специальными наборами, куда входят тематическое обмундирование, однако любого можно купить и отдельно. Большинство продают за 1500 В-баксов (около 750 рублей), но есть и более дорогие персонажи вроде Венома за 2000 В-баксов (около 1000 рублей).

С полным списком персонажей и обмундирования можно ознакомиться на специальной странице. Пока неизвестно, сколько именно продлится коллаборация Marvel и королевской битвы Epic Games.