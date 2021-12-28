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43 минуты назад

В Fortnite вернули сразу 16 персонажей из фильмов и комиксов Marvel

Ночью, 28 декабря, в Fortnite неожиданно вернулись полтора десятка персонажей Marvel. Среди них оказались как герои кинематографической вселенной, так и персонажи комиксов вроде Серебряного Сёрфера и Кейбла. При этом добавили не всех: Железного человека и Тора из боевого пропуска в списке нет.

В Fortnite вернули сразу 16 персонажей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Список персонажей Marvel в Fortnite

  • Кейбл
  • Человек-муравей
  • Блейд
  • Домино
  • Веном (из комиксов)
  • Веном (из фильма Sony)
  • Серебряный Сёрфер
  • Звёздный Лорд
  • Шан-Чи
  • Чёрная вдова
  • Сорвиголова
  • Гамора
  • Призрачный гонщик
  • Танос
  • Капитан Америка
  • Ник Фьюри
  • Тёмный Феникс

Многие персонажи доступны со специальными наборами, куда входят тематическое обмундирование, однако любого можно купить и отдельно. Большинство продают за 1500 В-баксов (около 750 рублей), но есть и более дорогие персонажи вроде Венома за 2000 В-баксов (около 1000 рублей).

С полным списком персонажей и обмундирования можно ознакомиться на специальной странице. Пока неизвестно, сколько именно продлится коллаборация Marvel и королевской битвы Epic Games.

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