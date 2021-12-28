Поклонник Valheim добавил в игру напарников

Далеко не всегда в большие игры с открытым миром удаётся поиграть вместе с друзьями. Об этом же подумал игрок в Valheim под ником Salpati и выпустил модификацию Fantasy Followers Pack, позволяющую призвать себе напарника в популярном выживаче.

Позвать на помощь можно одного персонажа из 6 доступных классов: рыцарь, воин, мудрец, рейнджер, колдунья и вор. Для призыва понадобится специальный тотем, который можно создать на верстаке. У союзника при этом большой объём здоровья, но маленький урон. Таким образом автор попытался сбалансировать битвы с боссами и другими скоплениями противников.

Скачать модификацию можно здесь. В дальнейшем Salpati планирует улучшить свой мод: увеличить разнообразие спутников и добавить возможность с ними пообщаться.