На Twitch забанили стримера за сленговое выражение

Представители стриминговой платформы Twitch заблокировали канал Эринда Froste Пука за употребление оскорбительного сленгового выражения в адрес тиммейта. Информацией об этом контент-мейкер поделился в твиттере.

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Froste считает, что его заблокировали после использования слова cracker в адрес друга. И стример, и его товарищ — белые. Cracker — сленговое выражение, которое можно перевести как «белый бедняк», являющееся пренебрежительным и оскорбительным обращением к белым американцам с низким уровнем достатка. Froste отметил, что не имел в виду оскорбительное значение данного слова. Чтобы обжаловать бан, он написал, что просто назвал товарища хрустящим печеньем.

В США многие люди употребляют данное выражение без стеснения, называя друг друга «крекерами». Этим же словом называют симпатичных девушек, а также хакеров. У выражения есть множество значений, и в некоторых регионах так действительно называли белых рабов.