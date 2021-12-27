S.T.A.L.K.E.R. 2 лишилась голоса бандитов из первой части

Недавно украинский актёр и телеведущий Григорий Герман посетил шоу на телеканале ICTV. Германа спросили, принял ли он участие в озвучке S.T.A.L.K.E.R. 2. Как оказалось, GSC Game World его не приглашала.

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В оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R. голосом Григория Германа говорили бандиты. Культовые фразы вроде «Пацаны, я маслину поймал» или «Чики-брики и в дамки» озвучены именно им. Возможно, GSC ещё пригласит Германа, однако пока этого не случилось.

24 декабря авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поздравили игроков с католическим Рождеством. GSC пожелала всем хорошо отдохнуть. Новостей про шутер стоит ждать уже в 2022 году.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 28 апреля на ПК и Xbox Series. В день выхода шутер попадёт в библиотеку Xbox Game Pass.