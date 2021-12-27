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1 час назад

Утечка: какие игры бесплатно раздадут в Epic Games Store до конца года

В сеть утекла информация об играх, которые ожидаются в праздничной раздаче Epic Games Store в ближайшие дни. Например, сегодня, 27 декабря, видимо, можно будет получить Mages of Mystralia.

Утечка: какие игры бесплатно раздадут в Epic Games Store до конца года
Фото: СкриншотСкриншот

Играть придется за девушку Зию, которая обнаруживает у себя магический дар. Магия в королевстве Мистралия под запретом, поэтому героиня пытается тренироваться самостоятельно. По ходу сюжета она будет знакомиться с другими магами-изгнанниками. Сценарий игры написал автор бестселлеров Эд Гринвуд, который создал фэнтези-мир Forgotten Realms для Dungeons and Dragons.

А затем в EGS, судя по всему, будут бесплатно отдавать:
  • 28 декабря — забавный симулятор переезда Moving Out;
  • 29 декабря — хардкорная метроидвания Salt and Sanctuary;
  • 30 декабря — сборник Tomb Raider Trilogy с играми современной трилогии о Ларе Крофт.
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