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1 час назад

DNS анонсировала старт продаж PS5 в России

В Россию поступит новая партия консолей PlayStation 5, говорится на сайте DNS.

DNS анонсировала старт продаж PS5 в России
Фото: SonySony

Купить приставку можно с 29 декабря 2021 года. Сообщается, что это «последний шанс» купить приставку в текущем году.

Партия консолей будет ограниченная. В DNS отметили, что доставка выпадает на праздничные дни, из-за чего «возможны задержки получения товара покупателями».

Покупатели получат свои консоли только после Нового года. В какой именно комплектации можно будет приобрести PlayStation 5 на сайте DNS, не сообщается.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о новом способе обмана при покупке PS5.

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