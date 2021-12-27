В Red Dead Redemption 2 нашли баг с упавшим с неба Датчем

Баги — неотъемлемая черта игр в открытом мире, учитывая их комплексность и продолжительность. Другой вопрос — сколько из них останутся неисправленными даже по прошествии времени и выпущенных патчей?

Несмотря на то, что Red Dead Redemption 2 изначально вышла ещё три года назад, смешные глитчи порой встречаются и в ней. Например, один из пользователей Reddit столкнулся с багом во время «пробежки» по Сен-Дени.