Хидетака Миядзаки не планирует играть в Elden Ring

Я не рассматриваю Elden Ring с позиции «Это та игра с открытым миром, которую я хочу сделать». Просто открытый мир доводит до идеала тот опыт, которого я пытаюсь достичь.



Приведу несколько очень простых примеров. Если бы я захотел исследовать мир, то мне потребовалась бы карта. Настоящая карта. А если заметил бы нечто интересное, то пошёл и исследовал. Или захотел сразиться с драконом на эпической арене. Вроде простые вещи, но именно они создают тот опыт, который был бы идеальным для меня.