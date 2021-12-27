Хидетака Миядзаки не планирует играть в Elden Ring

Издание EDGE опубликовало интервью с Хидетакой Миядзаки, в котором он ответил на несколько распространённых вопросов.
Возможно, кому-то покажется странным, но геймдиректор Elden Ring не планирует играть в собственное творение, поскольку разработка наложила свой отпечаток на восприятие. По словам Миядзаки, он не сможет испытать те же эмоции, что и новичок, хотя и считает игру близкой к идеалу по собственным меркам.
Я не рассматриваю Elden Ring с позиции «Это та игра с открытым миром, которую я хочу сделать». Просто открытый мир доводит до идеала тот опыт, которого я пытаюсь достичь.
Приведу несколько очень простых примеров. Если бы я захотел исследовать мир, то мне потребовалась бы карта. Настоящая карта. А если заметил бы нечто интересное, то пошёл и исследовал. Или захотел сразиться с драконом на эпической арене. Вроде простые вещи, но именно они создают тот опыт, который был бы идеальным для меня.
Попутно Миядзаки пояснил, почему в игре нельзя будет носить кольца.
Да, в наших прошлых играх можно было экипировать кольца, но мы отказались от этого в силу нескольких причин. Во-первых, использование талисманов позволило повернуть былые идеи в иное русло и разнообразить дизайн.
Во-вторых, кольца в Elden Ring играют особую роль в сюжете и отдельных событиях, связанных с конкретными персонажами. Поэтому мы посчитали нужным отделить кольца от талисманов в новой игре.
Также он отметил, что верховая езда будет в большей степени использоваться для исследования мира, а не сражений. И вообще, Elden Ring строится на неизвестности, сопряжённой с методом проб и ошибок. Геймеры вправе пробовать те или иные варианты решения разных задач, включая сражения, а не следовать строгому сценарию.
Напомним, что Elden Ring выходит на PC, PlayStation и Xbox 25 февраля.