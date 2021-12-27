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2 часа назад

Обновление 2.4 для Genshin Impact выйдет 5 января

miHoYo раскрыла дату выхода и подробности обновления 2.4 для Genshin Impact. Оно выйдет 5 января, так что фанаты смогут встретиться с новыми героями (5-звёздочной Шэнь Хэ и 4-звёздочной Юнь Цзинь) ещё на каникулах, располагая большим количеством свободного времени.

Обновление 2.4 для Genshin Impact выйдет 5 января
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Персонажи станут доступны в первой Молитве события, проходящей одновременно с Молитвой события Сяо. Также игрокам предстоит изучить руины Энканомии — подводного царства, запечатанного тысячи лет назад.

Ключевой механикой здесь является переключение между днём и ночью с помощью Дайнити Микоси — так вы сможете решить многие загадки.

Выход обновления будет совмещён с Праздником морских фонарей в Ли Юэ, по случаю которого состоится грандиозное шоу фейерверков. Игроки даже смогут поэкспериментировать с созданием собственного.

В качестве дополнительного задания будет предложено восстановить Нефритовый дворец, разыскав потерянные ценности. Какие-то можно спасти с помощью волнохода, а другие потребуется отобрать у Похитителей сокровищ.

Отдельно было отмечено, что обновление улучшит производительность на консолях PlayStation, изменит тени (сделает более мягкими и реалистичными) и добавит колёсико прокрутки для быстрого доступа.

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