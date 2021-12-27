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3 часа назад

Авторы Final Fantasy 16 перенесли показ игры на весну 2022 из-за пандемии

Продюсер Final Fantasy XVI Наоки Ёсида поделился деталями разработки проекта. Он отметил, что авторы не смогут показать игру в этом году, хотя и обещали это сделать. Теперь полноценная презентация должна состояться весной 2022-го.

Авторы Final Fantasy 16 перенесли показ игры на весну 2022
Фото: InstagramInstagram

По словам Ёсиды, всему виной пандемия и её ограничения. Авторы стали намного медленнее работать из дома и ещё больше зависеть от аутсорс-команд из других стран. Презентация почти готова, однако разработчики хотят показать первый геймплейный трейлер в наилучшем состоянии.

В ближайшее время команда займётся полировкой игры: доснимет кат-сцены, доработает боевую систему и улучшит оптимизацию. Первый показ геймплея, по словам Ёсиды, должен состояться уже весной 2022 года.

Final Fantasy XVI создаётся только для PS5. Даты выхода у проекта пока нет.

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