Бета-тестирование Super People продлили на неопределенный срок

По их словам, сделано это потому, что проект получает большой отклик от игроков и есть возможность собрать больше предложений и фидбека об ошибках. На данный момент создатели занимаются исправлением проблем рендера и загрузки, улучшением оптимизации, балансировкой оружия и классов, а также налаживанием стабильности серверов.

Напомним, что ЗБТ началось 7 декабря и должно было завершиться 27-го, однако теперь нет точной даты окончания. Тем не менее, после завершения тестирования весь прогресс и накопления внутриигровой валюты будут полностью обнулены. Для участия нужно просто найти игру в Steam и просто нажать на кнопку «Запросить доступ».