В Path of Exile стал доступен бесплатный лутбокс

В Path of Exile началась раздача «Загадочной коробки Атлантиды» из магазина за валюту доната. Получить лутбокс может любой игрок, акция завершится 8 января в 14:00 мск.
Раздача приурочена к Новому году и Рождеству. Чтобы разблокировать подарок, необходимо зайти на страницу магазина в клиенте игры. После этого коробка появится в сундуке микротранзакций. Акция доступна на ПК, PlayStation и Xbox.
Ранее стало известно, что авторы Path of Exile хотят выпустить вторую часть игры до 2024 года. По словам главы студии Grinding Gear Games Криса Уилсона, разработчикам серьезно помешала пандемия коронавируса.
Возможное содержимое «Загадочной коробки Атлантиды»: