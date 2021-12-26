В Path of Exile стал доступен бесплатный лутбокс

В Path of Exile началась раздача «Загадочной коробки Атлантиды» из магазина за валюту доната. Получить лутбокс может любой игрок, акция завершится 8 января в 14:00 мск.

Раздача приурочена к Новому году и Рождеству. Чтобы разблокировать подарок, необходимо зайти на страницу магазина в клиенте игры. После этого коробка появится в сундуке микротранзакций. Акция доступна на ПК, PlayStation и Xbox.