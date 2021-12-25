Россиянин обманул World of Tanks на ₽670 млн

Андрей Кирсанов за несколько лет продал тысячи пакетов с ботами и чит-программами, которые позволили пользователям получать преимущества перед игроками.

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Уголовное дело по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» было возбуждено весной 2021 года, сообщает «Коммерсантъ».

Пострадавшей стороной была признана белорусская компания Wargaming — она разработчик игр, в том числе World of Tanks и World of Warships. В компании пояснили, что часть пользователей теряют интерес к игре, в частности, из-за того, что соперники пользуются вредоносными программами. В прошлом году в World of Tanks было исключено из игры более 10 тысяч ботов.

Кирсанов признал вину и раскаялся, однако на первом же заседании отказался от первоначальных показаний, поэтому теперь дело будет разбираться не в особом порядке, а в общем. Мужчина находится под подпиской о невыезде.