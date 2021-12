Россиянин обманул World of Tanks на ₽670 млн

Пострадавшей стороной была признана белорусская компания Wargaming — она разработчик игр, в том числе World of Tanks и World of Warships. В компании пояснили, что часть пользователей теряют интерес к игре, в частности, из-за того, что соперники пользуются вредоносными программами. В прошлом году в World of Tanks было исключено из игры более 10 тысяч ботов.