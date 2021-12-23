Стартовало закрытое бета-тестирование MMORPG Noah's Heart

Студия Archosaur Games, также известная по проекту Dragon Raja, запустила закрытое бета-тестирование своей новой мобильной MMORPG Noah's Heart. Само ЗБТ продлится вплоть до 24 декабря, а количество участников расширили с 5000 до 10000 человек. Если вы осуществляли регистрацию на тест, то можете проверить свою почту, ибо вполне вероятно, что там есть приглашение.

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Для тех, кто хотел попробовать игру посредством эмулятора, то для вас есть грустные новость — принять участие можно только с мобильного устройства. Ознакомиться с более подробной информацией закрытого бета-тестирования можно в нашей статье.