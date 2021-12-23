Стартовало закрытое бета-тестирование MMORPG Noah's Heart

Студия Archosaur Games, также известная по проекту Dragon Raja, запустила закрытое бета-тестирование своей новой мобильной MMORPG Noah's Heart. Само ЗБТ продлится вплоть до 24 декабря, а количество участников расширили с 5000 до 10000 человек. Если вы осуществляли регистрацию на тест, то можете проверить свою почту, ибо вполне вероятно, что там есть приглашение.
Для тех, кто хотел попробовать игру посредством эмулятора, то для вас есть грустные новость — принять участие можно только с мобильного устройства. Ознакомиться с более подробной информацией закрытого бета-тестирования можно в нашей статье.
Noah's Heart — это новая мобильная MMORPG, которая предлагает большой открытый мир для исследования, множество контента, продвинутый редактор персонажа и активную боевую систему без авто-боя.