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3 часа назад

Обновление Dota 2 исправило баг с Void Spirit в «Лабиринте Аганима»

В ночь на 23 декабря Valve выпустила патч для Dota 2, в котором исправила несколько багов и опечаток в «Лабиринте Аганима». Размер обновления составил 59,7 МБ.

Обновление Dota 2 исправило баг с Void Spirit в «Лабиринте Аганима»
Фото: CyberSport.ruCyberSport.ru

Список основных изменений: исправлен баг с Void Spirit, который приводил к крашу клиента в «Лабиринте Аганима»; исправлена опечатка в описании трофея испытания All Hero, а также в шарде Witch Doctor (Voodoo Restoration affects enemies) в «Лабиринте Аганима»; изменен масштаб некоторых комнат во время их предварительного просмотра и выбора в «Лабиринте Аганима».

Ранее Valve выпустила большой балансный патч для «Лабиринта Аганима», в котором изменила параметры многих героев и характеристики противников. Детальнее об этом можно прочесть здесь.

Ивент «Лабиринт Аганима» появился в Dota 2 в ночь на 15 декабря вместе с зимним Battle Pass. Пользователям нужно пройти несколько комнат, в которых им придётся бороться с особыми монстрами и крипами, а в конце игрокам предстоит победить финального босса. Ивент продлится до 23 февраля.

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