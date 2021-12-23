Обновление Dota 2 исправило баг с Void Spirit в «Лабиринте Аганима»

В ночь на 23 декабря Valve выпустила патч для Dota 2, в котором исправила несколько багов и опечаток в «Лабиринте Аганима». Размер обновления составил 59,7 МБ.
Список основных изменений: исправлен баг с Void Spirit, который приводил к крашу клиента в «Лабиринте Аганима»; исправлена опечатка в описании трофея испытания All Hero, а также в шарде Witch Doctor (Voodoo Restoration affects enemies) в «Лабиринте Аганима»; изменен масштаб некоторых комнат во время их предварительного просмотра и выбора в «Лабиринте Аганима».
Ранее Valve выпустила большой балансный патч для «Лабиринта Аганима», в котором изменила параметры многих героев и характеристики противников. Детальнее об этом можно прочесть здесь.
Ивент «Лабиринт Аганима» появился в Dota 2 в ночь на 15 декабря вместе с зимним Battle Pass. Пользователям нужно пройти несколько комнат, в которых им придётся бороться с особыми монстрами и крипами, а в конце игрокам предстоит победить финального босса. Ивент продлится до 23 февраля.