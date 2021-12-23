Обновление Dota 2 исправило баг с Void Spirit в «Лабиринте Аганима»

В ночь на 23 декабря Valve выпустила патч для Dota 2, в котором исправила несколько багов и опечаток в «Лабиринте Аганима». Размер обновления составил 59,7 МБ.

Список основных изменений: исправлен баг с Void Spirit, который приводил к крашу клиента в «Лабиринте Аганима»; исправлена опечатка в описании трофея испытания All Hero, а также в шарде Witch Doctor (Voodoo Restoration affects enemies) в «Лабиринте Аганима»; изменен масштаб некоторых комнат во время их предварительного просмотра и выбора в «Лабиринте Аганима».

Ранее Valve выпустила большой балансный патч для «Лабиринта Аганима», в котором изменила параметры многих героев и характеристики противников. Детальнее об этом можно прочесть здесь.