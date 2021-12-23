EA рассказала об отмененной MMO по Гарри Поттеру

Electronic Arts разрабатывала многопользовательскую мультиплеерную онлайн-игру по вселенной Гарри Поттера в начале 2000-х. Об этом рассказала бывший директор по продуктовому маркетингу EA Ким Сельзер во время подкаста блогера The Real Brandolorian.

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По словам Сельзер, компания планировала создать масштабную франшизу. Кроме того, разработчики хотели отправлять детям реальные подарки за внутриигровые достижения. Electronic Arts создала рабочий бета-билд и была готова начать тестирование, однако вскоре отказалась от проекта. Как объяснила Сельзер, руководители компании не верили в состоятельность франшизы и ожидали, что интерес ко вселенной Гарри Поттера угаснет в течение пары лет.