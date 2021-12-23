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9 часов назад

EA рассказала об отмененной MMO по Гарри Поттеру

Electronic Arts разрабатывала многопользовательскую мультиплеерную онлайн-игру по вселенной Гарри Поттера в начале 2000-х. Об этом рассказала бывший директор по продуктовому маркетингу EA Ким Сельзер во время подкаста блогера The Real Brandolorian.

EA рассказала об отмененной MMO по Гарри Поттеру
Фото: СкриншотСкриншот

По словам Сельзер, компания планировала создать масштабную франшизу. Кроме того, разработчики хотели отправлять детям реальные подарки за внутриигровые достижения. Electronic Arts создала рабочий бета-билд и была готова начать тестирование, однако вскоре отказалась от проекта. Как объяснила Сельзер, руководители компании не верили в состоятельность франшизы и ожидали, что интерес ко вселенной Гарри Поттера угаснет в течение пары лет.

Ранее стало известно, что релиз масштабной RPG по вселенной «Гарри Поттера» Hogwarts Legacy состоится после выхода в прокат фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Точная дата выхода Hogwarts Legacy пока не раскрыта. Изначально релиз был запланирован на 2021 год, но его перенесли на 2022-й.

Игры,Гарри Поттер,
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