EA рассказала об отмененной MMO по Гарри Поттеру

Electronic Arts разрабатывала многопользовательскую мультиплеерную онлайн-игру по вселенной Гарри Поттера в начале 2000-х. Об этом рассказала бывший директор по продуктовому маркетингу EA Ким Сельзер во время подкаста блогера The Real Brandolorian.
По словам Сельзер, компания планировала создать масштабную франшизу. Кроме того, разработчики хотели отправлять детям реальные подарки за внутриигровые достижения. Electronic Arts создала рабочий бета-билд и была готова начать тестирование, однако вскоре отказалась от проекта. Как объяснила Сельзер, руководители компании не верили в состоятельность франшизы и ожидали, что интерес ко вселенной Гарри Поттера угаснет в течение пары лет.
Ранее стало известно, что релиз масштабной RPG по вселенной «Гарри Поттера» Hogwarts Legacy состоится после выхода в прокат фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Точная дата выхода Hogwarts Legacy пока не раскрыта. Изначально релиз был запланирован на 2021 год, но его перенесли на 2022-й.