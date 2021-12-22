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2 часа назад

В оригинальной Demon's Souls обнаружили 3D-модель автомата

Многие игры способны удивить даже спустя десяток лет. Так, датамайнер под ником Zullie the Witch неожиданно обнаружила 3D-модель автомата в файлах Demon's Souls 2009 года.

В оригинальной Demon's Souls обнаружили 3D-модель автомата
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Помимо самой модельки, у оружия даже есть ряд уникальных анимаций. Датамайнер выяснила, что в автомате используются те же самые текстуры, что и у обыкновенного щита-баклера из игры. А своей формой пушка напоминает «Лансер» из серии Gears of War.

По предположению Zullie the Witch, оружие могло остаться в файлах движка ещё со времён игр для Xbox 360: Chromehounds (2006) и Shadow Assault: Tenchu (2008). Возможно, автомат просто был одной из частей библиотеки ассетов Microsoft.

Игры,Microsoft,
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