В оригинальной Demon's Souls обнаружили 3D-модель автомата

Многие игры способны удивить даже спустя десяток лет. Так, датамайнер под ником Zullie the Witch неожиданно обнаружила 3D-модель автомата в файлах Demon's Souls 2009 года.

Помимо самой модельки, у оружия даже есть ряд уникальных анимаций. Датамайнер выяснила, что в автомате используются те же самые текстуры, что и у обыкновенного щита-баклера из игры. А своей формой пушка напоминает «Лансер» из серии Gears of War.