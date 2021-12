Выбраны лучшие игры для PlayStation

Также в рамках виртуальной церемонии награждения представители Sony подвели итоги голосования в остальных номинациях. Кроме титула лучшей игры для PS5 Ratchet & Clank: Rift Apart победила в категориях «Лучшее художественное направление», «Лучшее использование DualSense» и «Лучшая демонстрация графических возможностей». Лучшим спортивным симулятором была названа FIFA 2022, игрой с мультиплеером — It Takes Two, переизданием — Ghost of Tsushima: Director's Cut, независимой игрой года — Kena: Bridge of Spirits.