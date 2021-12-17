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1 час назад

В ARK: Survival Evolved начались бесплатные выходные

Разработчики ARK: Survival Evolved сообщили о начале бесплатных выходных. До понедельника 21:00 МСК пользователи Steam смогут насладиться популярным выживачем, не заплатив ни рубля.

В ARK: Survival Evolved начались бесплатные выходные
Фото: СкриншотСкриншот
К слову, недавно игра бесплатное дополнение Lost Island, созданное силами фанатского сообщества и отправляющее геймеров на затерянный остров площадью 150 км².
  • Также игру можно купить с хорошей скидкой в некоторых магазинах: Steam — 169 рублей (до 22 декабря);
  • Microsoft Store — $9,89 (до 2 января);
  • Epic Games Store — 214 рублей (до 6 января).
Игры,Microsoft,
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