В Medieval Dynasty добавили вид от третьего лица

Создатели Medieval Dynasty объявили о выходе первого после релиза крупного обновления, добавляющего в средневековый симулятор выживания возможность играть с видом от третьего лица.

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И в честь этого разработчики выпустили трейлер, где как раз и можно оценить изменения вида, когда герой занимается охотой и фермерством или строительством дома, а также просто путешествует по миру.

Кроме того, как добавляют авторы, не всем было комфортно играть от первого лица (вплоть до болезненных ощущений), так что новая возможность должна помочь этим людям.Обновление также позволяет игрокам менять настройки игры и применять их прямо во время игры, а не после нового начала.