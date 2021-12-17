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51 минуту назад

Rockstar намекнула на новый сюжетный контент для GTA Online

Пускай Rockstar и не стала выпускать дополнений к GTA V, бросив все силы на поддержку популярного онлайн-режима, она всё же сделала исключение в виде сюжетного обновления «Контракт» для GTA Online.

Rockstar намекнула на новый сюжетный контент для GTA Online
Фото: СкриншотСкриншот

В нём игроки смогли вновь вжиться в роль самого молодого из трёх протагонистов — Франклина, мечтающего стать влиятельным гангстером. И главное — пройти новую порцию контента не только с друзьями, но и самостоятельно.

В интервью изданию USA Today один из руководителей Rockstar Роб Нельсон отметил, что на такое решение компанию подтолкнули жалобы игроков, желавших видеть больше соло-миссий. И в целом намекнул, что разработчики могут порадовать фанатов чем-то подобным в будущем.

Поскольку идеальный вариант концовки подразумевает, что все трое выживут, поклонники наверняка были бы рады узнать, как сложились судьбы некогда лучших друзей Майкла и Тревора. Впрочем, небольшая отсылка к первому таки присутствует в «Контракте».

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