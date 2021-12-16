В Epic Games Store началась праздничная раздача игр

В магазине Epic Games, как и указывала утечка, стартовала праздничная раздача бесплатных игр: с сегодняшнего дня в течение суток вплоть до начала января будут отдавать по одной игре (всего их будет 15).

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И первой в этом списке стоит Shenmue III — получить игру могут все желающие вплоть до завтра, 17 декабря 19:00 МСК. Что ждёт игроков дальше, пока неизвестно. Но как только станет известна следующая бесплатная игра, мы обновим эту новость.

Кроме того, в EGS стартовала новогодняя распродажа — крупнейшая из всех, что проходили в магазине. До 6 января более 1300 игр, изданий и дополнений можно будет приобрести со скидками до 95%.