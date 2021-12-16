В Fortnite стартовал «Зимний фестиваль» с особыми заданиями

Зимние праздники добрались и до Fortnite. Сегодня в игре стартовал «Зимний фестиваль», а это прекрасная возможность получить стильные подарки.

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Генерал Мороз будет выдавать призы ежедневно до 6 января. Из наград можно получить две кирки и две обёртки, дельтаплан, воздушный след, эмоцию, музыку для лобби, экран загрузки, эмодзи, граффити и флаг.

Ожидаются и особые праздничные экипировки: «Джинглбелль» для Изабелль и «Мороженый Банан». К слову, если зайти в игру во время фестиваля, то можно получить экипировку Зимабелль, её надо активировать в магазине.

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Также Генерал Мороз будет поручать ежедневные задания, которые дадут игрокам дополнительные очки опыта. За семь заданий наградой станет дельтаплан «Доска Снегназовца», а за выполнение десяти — украшение на спину «Ламорозец». Отметим, что владельцы боевого пропуска получат дельтаплан «Доска "Взгляд Мидаса"».

В игру традиционно вернулись и ледяные предметы. Так что снова можно запускать снежки из гранатомёта «Снеговик» или маскироваться под скрытного снеговика.