Diablo II: Resurrected получит первый балансный патч

Blizzard анонсировала выход крупного балансного патча для Diablo II: Resurrected. Подробности обновления были опубликованы на официальном сайте компании.

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В первую очередь изменения направлены на добавление новых возможностей и увеличение значимости некоторых навыков на более высоких уровнях. Все семь классов получили исправления баланса, что позволит игрокам больше экспериментировать с билдами. Разработчики подчеркнули, что предыдущие исправления баланса проводились в 2010 году.

Помимо исправлений баланса, в игре появится рейтинговый режим в четырех вариациях, позволяющих сочетать обычный и героический (с одной жизнью) режимы при игре с дополнением Lord of Destruction или без него.

Кроме того, разработчики улучшили наемников, ввели новые рецепты для хорадримского куба, а также добавили новые слова из рун и комплекты брони, а более слабые старые — усилили.