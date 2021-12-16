Diablo II: Resurrected получит первый балансный патч

Blizzard анонсировала выход крупного балансного патча для Diablo II: Resurrected. Подробности обновления были опубликованы на официальном сайте компании.
В первую очередь изменения направлены на добавление новых возможностей и увеличение значимости некоторых навыков на более высоких уровнях. Все семь классов получили исправления баланса, что позволит игрокам больше экспериментировать с билдами. Разработчики подчеркнули, что предыдущие исправления баланса проводились в 2010 году.
Помимо исправлений баланса, в игре появится рейтинговый режим в четырех вариациях, позволяющих сочетать обычный и героический (с одной жизнью) режимы при игре с дополнением Lord of Destruction или без него.
Кроме того, разработчики улучшили наемников, ввели новые рецепты для хорадримского куба, а также добавили новые слова из рун и комплекты брони, а более слабые старые — усилили.
Релиз Diablo II: Resurrected состоялся 23 сентября. Игра вышла на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series S/X, а также на Nintendo Switch. В сети раскритиковали ремастер: по мнению пользователей, он оказался неиграбельным из-за большого количества багов.