Call of Duty: Warzone получила поддержку античита Ricochet

Call of Duty: Warzone наконец-то получила kernel-драйвер ранее представленного античита Ricochet во всех регионах, который должен если не искоренить проблему с недобросовестными игроками, то хотя бы снизить их количество.

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Создатели отмечают, что драйвер является лишь частью большой системы, направленной на борьбу с читерами и включающей в себя мониторинг игр, обновления безопасности сервера, обновления аутентификации учетной записи и многое другое.

Как скоро античит добавят в Call of Duty: Vanguard — пока что непонятно, но вряд ли придётся ждать долго. Скорее всего, это произойдет до конца года.