Call of Duty: Warzone получила поддержку античита Ricochet

Call of Duty: Warzone наконец-то получила kernel-драйвер ранее представленного античита Ricochet во всех регионах, который должен если не искоренить проблему с недобросовестными игроками, то хотя бы снизить их количество.
Создатели отмечают, что драйвер является лишь частью большой системы, направленной на борьбу с читерами и включающей в себя мониторинг игр, обновления безопасности сервера, обновления аутентификации учетной записи и многое другое.
Как скоро античит добавят в Call of Duty: Vanguard — пока что непонятно, но вряд ли придётся ждать долго. Скорее всего, это произойдет до конца года.
Вместе с тем разработчики выпустили патчи для Vanguard и Warzone — оба направлены на исправление баланса и различных багов, включая некорректную работу отдельных элементов интерфейса.