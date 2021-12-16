В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 73.57EUR 83.16
Войти в почту
16 декабря

Call of Duty: Warzone получила поддержку античита Ricochet во всех регионах

Call of Duty: Warzone наконец-то получила kernel-драйвер ранее представленного античита Ricochet во всех регионах, который должен если не искоренить проблему с недобросовестными игроками, то хотя бы снизить их количество.

Call of Duty: Warzone получила поддержку античита Ricochet
Фото: СкриншотСкриншот

Создатели отмечают, что драйвер является лишь частью большой системы, направленной на борьбу с читерами и включающей в себя мониторинг игр, обновления безопасности сервера, обновления аутентификации учетной записи и многое другое.

Как скоро античит добавят в Call of Duty: Vanguard — пока что непонятно, но вряд ли придётся ждать долго. Скорее всего, это произойдет до конца года.

Вместе с тем разработчики выпустили патчи для Vanguard и Warzone — оба направлены на исправление баланса и различных багов, включая некорректную работу отдельных элементов интерфейса.

Игры,Новости регионов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители