В S.T.A.L.K.E.R. 2 убрали новый контент из-за реакции игроков

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2, студия GSC Game World сообщила о решении отказаться от части контента в новом проекте, в том числе от создания метавселенной внутри шутера с использованием NFT-элементов. Разработчик опубликовал комментарий в Twitter.

Фото: Скриншот Скриншот

"Мы вас услышали и приняли решение отменить все связанное с NFT в S.T.A.L.K.E.R. 2. Интересы фанатов и игроков - главное для нашей команды", - отметили в GSC Game World.

В комментарии студии говорится, что решение принято в связи с негативной реакцией множества поклонников игры в соцсетях.

"Мы работаем над игрой, которая должна принести вам удовольствие. Что важно для вас - важно и для нас", - сообщается в посте.

Первоначально GSC Game World вместе с DMarket собирались выпустить невзаимозаменяемые токены (NFT) по S.T.A.L.K.E.R. 2. В игре появились бы особые косметические предметы, "металюди" (персонажи, внешность которого списана с владельца NFT), псевдонимы и имена геймеров на партах, стенах и шкафах в открытом мире, а также перчатки, тату и бейджи для мультиплеера. Однако в сети стали активно появляться критические комментарии в связи с такой инициативой разработчика. Вечером 16 декабря игроки стали в том числе призывать удалить игру из Steam и отказаться от ее покупки.

Свой комментарий об отказе GSC Game World опубликовала в ночь на 17 декабря.

Ранее сообщалось, что основная кампания S.T.A.L.K.E.R. 2 будет рассчитана только на одного игрока, но в проекте также будет мультиплеер. NFT - цифровой криптографический сертификат, который подтверждает право на владение цифровым файлом. Это в том числе может быть любое графическое изображение. NFT возможно скопировать, но право владения оригинальным экземпляром остается только за его покупателем.