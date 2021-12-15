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54 минуты назад

Умер актёр, озвучивший Весемира из Ведьмака 3 и персонажа из Cyberpunk 2077

На 60 году жизни скончался Милогост Речек — профессиональный актёр озвучки. Он подарил свой голос Весемиру из The Witcher 3: Wild Hunt и Вику из Cyberpunk 2077. Мужчина долгое время боролся с неизлечимой болезнью, однако 14 декабря его не стало. Об этом в социальных сетях сообщили различные СМИ.

Умер актер, озвучивший Весемира из Ведьмака 3
Фото:  «ЧЕМПИОНАТ» «ЧЕМПИОНАТ»

Речек был известным в Польше специалистом. За свою карьеру он отличился множеством ролей. Актёр всегда старался озвучивать мудрых и опытных персонажей. Помимо наставника ведьмаков и рипера, актёр озвучил Гомера Симпсона из The Simpsons Movie, Каразима и Абатура из Heroes of the Storm, Оби-Вана Кеноби и многих других персонажей. Помимо этого, Речек успел построить карьеру на радио и в театре.

Несмотря на горе, Весемир всё равно вернётся на экраны уже 17 декабря, когда на Netflix выйдет второй сезон сериала «Ведьмак».

Игры,Netflix,
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