Pornhub сообщил, с какими персонажами из игр чаще искали порно

«Королевская битва» Fortnite стала самой популярной игрой по запросам среди любителей видео для взрослых за 2021 год. Вторую строчку рейтинга Pornhub заняла Minecraft — тайтл поднялся на две позиции по итогам года.

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В пятерку лидеров также вошли Overwatch, Pokemon и Brawl Stars. Последняя впервые появилась в рейтинге Pornhub, несмотря на то что релиз MOBA состоялся в 2018 году. При этом активнее всего пользователи начали искать Cyberpunk 2077 — игра поднялась на девять позиций, заняв 18-ю строчку в общем рейтинге.

Среди персонажей в 2021 году пользователи чаще всего искали «горячий» контент с Ларой Крофт из серии Tomb Raider. На втором месте оказалась D.Va — одна из самых узнаваемых героинь Overwatch уже не раз оказывалась в топе рейтинга Pornhub. В пятерку лидеров вошли водопроводчик Марио и принцесса Пич из тайтлов Nintendo, а также Джилл Валентайн из Resident Evil.