Игровой аналитик: GTA VI будет «разочарованием для многих людей»

По словам AccNGT, разработка продолжения серии происходит в очень хаотичном режиме и новая часть станет «разочарованием для многих людей». При этом он подчеркнул, что речь идет не о графике или технической составляющей тайтла, а в ответах добавил, что имеет в виду в первую очередь сюжет. AccNGT также добавил, что если анонс GTA VI состоится в 2021 году или в начале 2022-го, то игрокам «стоит начинать сильно беспокоиться». AccNGT подчеркивает, что не является инсайдером и не располагает утечками информации. Откуда он получил опубликованную им информацию о GTA VI, аналитик не уточнил.