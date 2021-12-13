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2 часа назад

Игровой аналитик: GTA VI будет «разочарованием для многих людей»

В сети появились новые слухи о Grand Theft Auto VI. Информацией поделился пользователь твиттера с ником AccNGT, являющийся дата-аналитиком и пишущий об играх Rockstar.

Игровой аналитик: GTA VI будет «разочарованием для многих людей»
Фото: СкриншотСкриншот

По словам AccNGT, разработка продолжения серии происходит в очень хаотичном режиме и новая часть станет «разочарованием для многих людей». При этом он подчеркнул, что речь идет не о графике или технической составляющей тайтла, а в ответах добавил, что имеет в виду в первую очередь сюжет. AccNGT также добавил, что если анонс GTA VI состоится в 2021 году или в начале 2022-го, то игрокам «стоит начинать сильно беспокоиться». AccNGT подчеркивает, что не является инсайдером и не располагает утечками информации. Откуда он получил опубликованную им информацию о GTA VI, аналитик не уточнил.

Ранее в сети появлялись слухи, что GTA VI испытывает проблемы и находится в «производственном аду». По информации инсайдера, проблемы во многом связаны с уходом Дэна Хаузера, сооснователя Rockstar Games.

Игры,Дэн Хаузер,
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