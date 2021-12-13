В Propnight добавили новую школьную карту и лутбоксы со скинами

Для ассиметричного мультиплеерного хоррора Propnight выпустили обновление 1.0.5, добавляющее новую карту «Школа». Она состоит из нескольких локаций, включая школьные кабинеты, библиотеку и спортзал. У игроков есть возможность превращаться в различные учебные принадлежности и в другие предметы, чтобы скрыться от преследования убийцы.

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Также в игре появились лутбоксы, которые здесь называются пропбоксами. Они продаются за 100 монет и включают в себя по одному скину для персонажа. За каждый матч даются 10 монет, поэтому для покупки одного пропбокса необходимо сыграть десять матчей.